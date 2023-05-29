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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Салаватом Тагировым

29 мая 2023, 04:27
Фото: Марс Кашапов/ VK.com
Траурная церемония состоялась в прошлую пятницу на площади села Аркаулово, сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов

В селе Аркаулово Салаватского района 26 мая состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Салаватом Тагировым. На траурной церемонии присутствовали односельчане, ветераны боевых действий из Салаватского район и другие.

— Наш земляк Салават Тагиров героически погиб, выполняя воинский долг, мужественно защищая будущее своей страны, защищая интересы Отечества. От имени всех жителей Салаватского района выражаю искренние соболезнования родными и близкими Салавата. Вечная память и вечная слава герою! — прокомментировал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.
#Общество#Новости Башкирии
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