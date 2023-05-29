В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Салаватом Тагировым

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:39
В селе Аркаулово Салаватского района 26 мая состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Салаватом Тагировым. На траурной церемонии присутствовали односельчане, ветераны боевых действий из Салаватского район и другие.
— Наш земляк Салават Тагиров героически погиб, выполняя воинский долг, мужественно защищая будущее своей страны, защищая интересы Отечества. От имени всех жителей Салаватского района выражаю искренние соболезнования родными и близкими Салавата. Вечная память и вечная слава герою! — прокомментировал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.