В Башкирии приняли поправки для контроля доходов и расходов депутатов

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Власти намерены использовать систему в целях проверки сведений о доходах и для осуществления контроля за работой в отношении муниципальных служащих. Изменения внесены в республиканские законы «О местном самоуправлении» и «О муниципальной службе».
По информации «Ъ», система «Посейдон» была создана для повышения эффективности борьбы с коррупцией — с помощью новой информсистемы будут собирать и анализировать сведения о доходах и имуществе чиновников. Координатором «Посейдона» определена администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), а Министерство труда должно оказывать поддержку в использовании системы. Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.
Как отметил депутат Владимир Нагорный, система «Посейдон» была введена в апреле 2022 года и управляется администрацией президента РФ. В автоматическом режиме в систему должны направляться сведения от органов власти.