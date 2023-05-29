В Башкирии приняли поправки для контроля доходов и расходов депутатов

По информации «Ъ», система «Посейдон» была создана для повышения эффективности борьбы с коррупцией — с помощью новой информсистемы будут собирать и анализировать сведения о доходах и имуществе чиновников. Координатором «Посейдона» определена администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), а Министерство труда должно оказывать поддержку в использовании системы. Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.