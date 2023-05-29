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В Башкирии приняли поправки для контроля доходов и расходов депутатов

29 мая 2023, 06:17
Депутаты Курултая ранее приняли в третьем чтении поправки о внесении изменений в закон Башкирии о статусе депутата Курултая. Поправки предусматривают использование информационной системы «Посейдон» для проверок сведений о доходах и расходах парламентариев, сообщает Ъ-Уфа

Власти намерены использовать систему в целях проверки сведений о доходах и для осуществления контроля за работой в отношении муниципальных служащих. Изменения внесены в республиканские законы «О местном самоуправлении» и «О муниципальной службе».

По информации «Ъ», система «Посейдон» была создана для повышения эффективности борьбы с коррупцией — с помощью новой информсистемы будут собирать и анализировать сведения о доходах и имуществе чиновников. Координатором «Посейдона» определена администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), а Министерство труда должно оказывать поддержку в использовании системы. Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.

Как отметил депутат Владимир Нагорный, система «Посейдон» была введена в апреле 2022 года и управляется администрацией президента РФ. В автоматическом режиме в систему должны направляться сведения от органов власти.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Экономика#Политика
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