В Башкирии лось зашёл в магазин и умер

Отметим, что это не первый раз, когда лосей замечают в населенных пунктах Башкирии, в том числе в Уфе. Так, сохатых заметили на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета. О причинах появления сохатых в городе рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев.