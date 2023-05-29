В Башкирии лось зашёл в магазин и умер

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Лося в возрасте 2-3 лет сотрудники, подготавливавшие магазин к открытию, заметили около семи часов утра в воскресенье, 28 мая. На место прибыли специалисты Минэкологии. Животное попытались выпроводить из магазина, однако тот вскоре вышел сам покинул здание.
При этом, когда лось побежал, он врезался в забор, упал и вскоре скончался от полученных травм. Как стало известно позднее, животное при столкновении повредило позвоночник. Более того, ветеринары выявили у него проблемы с сердцем на фоне жары и перенесённого стресса.
В ведомстве предполагают, что лось пришел в магазин со стороны садовых участков.
Отметим, что это не первый раз, когда лосей замечают в населенных пунктах Башкирии, в том числе в Уфе. Так, сохатых заметили на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета. О причинах появления сохатых в городе рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев.