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В Башкирии лось зашёл в магазин и умер

29 мая 2023, 10:17
Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии лося заметили в продуктовом магазине

Лося заметили в одном из продуктовых магазинов Стерлитамака. Сотрудники начали выгонять его, а тот, испугавшись, побежал и врезался в забор. Животное скончалось, сообщают в региональном Минэкологии

Лося в возрасте 2-3 лет сотрудники, подготавливавшие магазин к открытию, заметили около семи часов утра в воскресенье, 28 мая. На место прибыли специалисты Минэкологии. Животное попытались выпроводить из магазина, однако тот вскоре вышел сам покинул здание.

При этом, когда лось побежал, он врезался в забор, упал и вскоре скончался от полученных травм. Как стало известно позднее, животное при столкновении повредило позвоночник. Более того, ветеринары выявили у него проблемы с сердцем на фоне жары и перенесённого стресса.

В ведомстве предполагают, что лось пришел в магазин со стороны садовых участков.

Отметим, что это не первый раз, когда лосей замечают в населенных пунктах Башкирии, в том числе в Уфе. Так, сохатых заметили на дорогах по улицам Менделеева, на бульваре Давлекаильдеева и неподалеку от ТЦ Планета. О причинах появления сохатых в городе рассказал кандидат биологических наук Анатолий Яковлев.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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