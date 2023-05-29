Уфу сковали пробки в 8 баллов

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Рабочий день в Уфе завершается пробками в 8 баллов. Согласно данным сервиса Яндекс.карты, «бордовым» отмечены участки улиц Заки Валиди, Цюрупы, им. Города Галле, а также Пархоменко, Российская и Шафиева.
Не менее сложная ситуация и на проспекте Салавата Юлаева, улицах Воровского, Менделеева, Софьи Перовской, Пугачева, Степана Кувыкина, Ленина Революционной, Комсомольской, 50 лет Октября, Уфимском шоссе, а также на проспекте Октября.