Уфу сковали пробки в 8 баллов

Не менее сложная ситуация и на проспекте Салавата Юлаева, улицах Воровского, Менделеева, Софьи Перовской, Пугачева, Степана Кувыкина, Ленина Революционной, Комсомольской, 50 лет Октября, Уфимском шоссе, а также на проспекте Октября.