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Уфу сковали пробки в 8 баллов

29 мая 2023, 13:59
Фото: 1MI

В Уфе после рабочего дня зафиксированы пробки в 8 баллов

Особо сложная ситуация на улицах Цюрупы, Заки Валиди, им. Города Галле, Российская.

Рабочий день в Уфе завершается пробками в 8 баллов. Согласно данным сервиса Яндекс.карты, «бордовым» отмечены участки улиц Заки Валиди, Цюрупы, им. Города Галле, а также Пархоменко, Российская и Шафиева.

Не менее сложная ситуация и на проспекте Салавата Юлаева, улицах Воровского, Менделеева, Софьи Перовской, Пугачева, Степана Кувыкина, Ленина Революционной, Комсомольской, 50 лет Октября, Уфимском шоссе, а также на проспекте Октября.

Фото: Яндекс. карты
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Пробки#Дороги#Автомобиль#Легковые автомобили
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