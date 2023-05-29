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Уфимская активистка Лилия Чанышева* выступила с последним словом в суде

29 мая 2023, 09:43
Фото: mkset.ru
Лилия Чанышева* выступила с последним словом в Кировском райсуде Уфы. Активистку обвиняют в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. Гособвинение запросило для Чанышевой* 12 лет лишения свободы.

В своем последнем слове Лилия Чанышева* отметила, что возбужденное против нее уголовное дело — политическое, потому подсудимой она себя не чувствует.

— Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач. В политике я не одна. Как я сказала, есть оппоненты. Поэтому, чтобы сделать суждение о моей деятельности, важно знать контекст, — гласит публикация в телеграм-канале Лилии Чанышевой*.

В своем последнем слове активистка также поднимает тему гендерного неравенства, вспоминая имена «талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию».

— Значит ли это, что женщинам в нашей стране нет места в политике? Или доступ в эту профессию зависит от политических взглядов? Не является ли это дискриминацией? И к нашему стеклянному потолку мужчины во власти решили добавить ещё и решётки на окнах? — Лилия Чанышева*.

В конце последнего слова Лилия Чанышева* обратилась к судье с просьбой поддержать ее «как политика, как женщину», пообещав сделать все возможное, чтобы избавить суд «от незаконного давления исполнительной власти».

— Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребёнка. Дайте мне шанс стать мамой, — Лилия Чанышева*.

Напомним, что в ноябре 2021 года после массовых обысков в Уфе экс-координатора штаба Навального** Лилию Чанышеву задержали по подозрению в организации экстремистского сообщества. Тогда же Кировский райсуд отправил активистку в СИЗО, с тех пор арест был продлён не один раз. В апреле этого года Гособвинение запросило для Чанышевой* 12 лет лишения свободы.

* — Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

** — организация внесена в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещена и ликвидирована в России.

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#Элина Сайфранова
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