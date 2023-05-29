Уфимская активистка Лилия Чанышева* выступила с последним словом в суде

Напомним, что в ноябре 2021 года после массовых обысков в Уфе экс-координатора штаба Навального** Лилию Чанышеву задержали по подозрению в организации экстремистского сообщества. Тогда же Кировский райсуд отправил активистку в СИЗО, с тех пор арест был продлён не один раз. В апреле этого года Гособвинение запросило для Чанышевой* 12 лет лишения свободы.