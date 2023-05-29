Уфимская активистка Лилия Чанышева* выступила с последним словом в суде

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В своем последнем слове Лилия Чанышева* отметила, что возбужденное против нее уголовное дело — политическое, потому подсудимой она себя не чувствует.
— Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач. В политике я не одна. Как я сказала, есть оппоненты. Поэтому, чтобы сделать суждение о моей деятельности, важно знать контекст, — гласит публикация в телеграм-канале Лилии Чанышевой*.
В своем последнем слове активистка также поднимает тему гендерного неравенства, вспоминая имена «талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию».
— Значит ли это, что женщинам в нашей стране нет места в политике? Или доступ в эту профессию зависит от политических взглядов? Не является ли это дискриминацией? И к нашему стеклянному потолку мужчины во власти решили добавить ещё и решётки на окнах? — Лилия Чанышева*.
В конце последнего слова Лилия Чанышева* обратилась к судье с просьбой поддержать ее «как политика, как женщину», пообещав сделать все возможное, чтобы избавить суд «от незаконного давления исполнительной власти».
— Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребёнка. Дайте мне шанс стать мамой, — Лилия Чанышева*.
Напомним, что в ноябре 2021 года после массовых обысков в Уфе экс-координатора штаба Навального** Лилию Чанышеву задержали по подозрению в организации экстремистского сообщества. Тогда же Кировский райсуд отправил активистку в СИЗО, с тех пор арест был продлён не один раз. В апреле этого года Гособвинение запросило для Чанышевой* 12 лет лишения свободы.
* — Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** — организация внесена в перечень экстремистских и террористических организаций, запрещена и ликвидирована в России.