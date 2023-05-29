Транспортную компанию “Мовиста” обвинили в коррупции в Ярославле

ООО «Мовиста Регионы» принадлежит Александру Советникову и АО «Новтри». Последняя принадлежит Александре Орловой (Созыкиной), гендиректор компании - Дмитрий Ким, юрлицо зарегистрировано в Москве. Руководителю «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы» с выручкой за 2021 год 531 миллион рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за тот же год и несколько предыдущих работали с убытком, среди них и «Мовиста Регионы», и ГК «Мовиста», и «Мовиста городской транспорт». Отмечается, что в группе вообще нет прибыльных компаний.