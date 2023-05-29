Транспортную компанию “Мовиста” обвинили в коррупции в Ярославле

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Правоохранители выяснили, что Черемных и другие чиновники с 1 февраля по 19 мая 2023 года несколько раз получали деньги от руководителя ГК «Мовиста» Александра Советникова. Компания должна была заняться модернизацией трамвайной сети в Ярославле. Всего госслужащим передали 1 миллион 605 тысяч 453 рубля, сообщает properm.ru.
Представители компании пока не ответили на запрос портала Properm.ru и не прокомментировали ситуацию. По информации «Коммерсанта», в отношении Советникова также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
В ноябре прошлого года был заключен договор между городской администрацией Перми и ООО «Мовиста Регионы Пермь» о комплексной модернизации трамвайной системы города. В рамках этой работы должен был быть произведен ремонт 35 километров путей, реконструкция депо и семи тяговых подстанций, а также обеспечена поставка 44 новых вагонов до 2025 года. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 миллиарда рублей.
ООО «Мовиста Регионы» принадлежит Александру Советникову и АО «Новтри». Последняя принадлежит Александре Орловой (Созыкиной), гендиректор компании - Дмитрий Ким, юрлицо зарегистрировано в Москве. Руководителю «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы» с выручкой за 2021 год 531 миллион рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за тот же год и несколько предыдущих работали с убытком, среди них и «Мовиста Регионы», и ГК «Мовиста», и «Мовиста городской транспорт». Отмечается, что в группе вообще нет прибыльных компаний.
Бизнесмен Александр Советников является гендиректором и владельцем группы компаний «Мовиста». Он же является главой «Мовиста Регионы Пермь». Ранее Советников был гендиректором компании «РТ-Инвест Транспортные Системы», которая являлась оператором системы сбора платы с большегрузных автомобилей «Платон». Среди ее учредителей — миллиардер Игорь Ротенберг.