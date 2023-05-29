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Хабиров представил нового руководителя ФКУ Упрдор «Приуралье» в Башкирии

29 мая 2023, 07:18
Фото: rosavtodor.gov.ru
Должность руководителя казенного учреждения занял Денис Абрамов, о чем сегодня, 29 мая, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Начальником федерального казенного учреждения Упрдор «Приуралье» с 18 мая назначен Денис Абрамов. Об в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров, поздравивший Абрамова с новой должностью.

— У нас три федеральные трассы. Они летать, расширяться и реконстриуроваться и содержаться. Вам удачи. Спасибо, — высказался о назначении глава республики.

Помимо этого Хабиров поручил Абрамосву подготовить доклад о планах учреждения на текущий год.

#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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