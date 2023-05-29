Хабиров представил нового руководителя ФКУ Упрдор «Приуралье» в Башкирии

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Начальником федерального казенного учреждения Упрдор «Приуралье» с 18 мая назначен Денис Абрамов. Об в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров, поздравивший Абрамова с новой должностью.
— У нас три федеральные трассы. Они летать, расширяться и реконстриуроваться и содержаться. Вам удачи. Спасибо, — высказался о назначении глава республики.
Помимо этого Хабиров поручил Абрамосву подготовить доклад о планах учреждения на текущий год.