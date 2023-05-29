Названы 3 вида рака, от которого чаще всего умирают жители Башкирии

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
За 2022 год среди граждан Башкирии было выявлено 12 949 случаев заболевания раком. С 2013 года заболеваемость среди населения выросла на 12,6%.
Наиболее распространённым видом онкологии в республике является рак молочной железы 1 687 случаев, или 13,8%. Далее идёт рак кожи (1 302 случая, 10,7%) и рак легкого (1 151 случай, 9,4%). Помимо этого в республике нередко встречаются рак предстательной железы (918 случаев, 7,5%), ободочной кишки (871 случай, 7,1%), рак прямой кишки (795 случаев, 6,6%), рак желудка (700 случаев, 5,7%).
Среди мужского населения республики наиболее распространенным видом рака являются злокачественные новообразования легкого (1 090 случаев, 17,6%), рак предстательной железы (933 случая, 15,1%), рак прямой кишки (495 случаев, 8,1%), рак желудка (491 случай, 8%) и рак кожи, без меланомы (490 случаев, 7,9%).
Среди женщин, как уже было отмечено ранее, чаще всего втречается рак молочной железы (1 690 случаев, 25%), рак кожи, без меланомы кожи (814 случаев, 12%), тела матки (524 случая, 7,7%), ободочной кишки (487 случаев, 7,1%) и прямой кишки (328 случаев, 4,8%).