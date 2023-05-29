Названы 3 вида рака, от которого чаще всего умирают жители Башкирии

Наиболее распространённым видом онкологии в республике является рак молочной железы 1 687 случаев, или 13,8%. Далее идёт рак кожи (1 302 случая, 10,7%) и рак легкого (1 151 случай, 9,4%). Помимо этого в республике нередко встречаются рак предстательной железы (918 случаев, 7,5%), ободочной кишки (871 случай, 7,1%), рак прямой кишки (795 случаев, 6,6%), рак желудка (700 случаев, 5,7%).