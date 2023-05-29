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Стали известны подробности обрушения крыши на припаркованный автомобиль в Уфе

29 мая 2023, 15:41
Фото: УГЗ г. Уфы
Сегодня в микрорайоне «Сосны» в Уфе во время сильной грозы с крыши многоэтажного дома обвалился дымоход и придавил автомобиль.

Стало известно, что в микрорайоне «Сосны» в Уфе с крыши многоквартирного дома на припаркованный рядом автомобиль обрушился дымоход. Как уточнили в администрации Ленинского района города, инцидент произошел по адресу улица М. Искужина, 18.

Фото: Ленинский район Уфы // vk.com

К счастью, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле у администрации, в ближайшее время запланированы работы по восстановлению дымохода.

Напомним, что видеозапись произошедшего опубликовали очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом были припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали.

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#Элина Сайфранова#Общество#Город#Новости Уфы#Ураган#Несчастный случай#Автомобиль
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