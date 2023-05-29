Стали известны подробности обрушения крыши на припаркованный автомобиль в Уфе

Напомним, что видеозапись произошедшего опубликовали очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом были припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали.