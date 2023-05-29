Стали известны подробности обрушения крыши на припаркованный автомобиль в Уфе

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Стало известно, что в микрорайоне «Сосны» в Уфе с крыши многоквартирного дома на припаркованный рядом автомобиль обрушился дымоход. Как уточнили в администрации Ленинского района города, инцидент произошел по адресу улица М. Искужина, 18.
К счастью, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле у администрации, в ближайшее время запланированы работы по восстановлению дымохода.
Напомним, что видеозапись произошедшего опубликовали очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом были припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали.