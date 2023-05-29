Стали известны итоги работы технологической конференции Startup Village

Мероприятия в рамках Startup Village продолжались в течение двух дней, в них приняли участие больше 9000 представителей 32 стран. Более двух миллионов зрителей участвовали во встречах дистанционно, пишет transsibinfo.com. Инвесторам предложили оценить не менее двухсот инновационных проектов из разных сфер – жилищно-коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения, строительного и финансово-технического секторов. На платформе Startup Bazaar выставлялись 159 проектов. Зампредседателя СБ РФ, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев оценивал инновационные продукты, которые способны в полной мере составить альтернативу зарубежным аналогам.