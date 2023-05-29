Стали известны итоги работы технологической конференции Startup Village

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Мероприятия в рамках Startup Village продолжались в течение двух дней, в них приняли участие больше 9000 представителей 32 стран. Более двух миллионов зрителей участвовали во встречах дистанционно, пишет transsibinfo.com. Инвесторам предложили оценить не менее двухсот инновационных проектов из разных сфер – жилищно-коммунального хозяйства, торговли, здравоохранения, строительного и финансово-технического секторов. На платформе Startup Bazaar выставлялись 159 проектов. Зампредседателя СБ РФ, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев оценивал инновационные продукты, которые способны в полной мере составить альтернативу зарубежным аналогам.
В завершение встречи с представителями стартап-сообщества по обсуждению развития и поддержки стартапов, направленных на импортозамещение и ипортоопережение в отраслях стратегической важности, Медведев сказал, что распорядится устранить регуляторные недоработки и детально проработать инициативы, направленные на укрепление сектора высоких технологий отечественной экономики.
Отметим, что Startup Village - 2023 проходила в рамках Московской недели предпринимательства. Особое внимание было уделено студенческим работам, представленным на «Платформе университетского технологического предпринимательства». Участниками форума стали более 100 студентов.
В рамках конференции состоялись соревнования по спортпрограммированию среди школьников и студентов. Состязания проходили при поддержке Федерации спортивного программирования и «Синергии».
Следует отметить, что инвесторы всего мира пристально следят за проектами, реализация которых предполагает использование современных технологий и креатива. При этом креативные индустрии активно набирают обороты.
В условиях давления Запада интерес отечественного бизнеса стал ориентирован на БРИКС. В связи с этим одной из ключевых тем текущей бизнес-повестки является определение конъюнктуры спроса на рынках этих государств.
Организаторы Startup Village – 2023 пригласили для участия более 350 спикеров из тринадцати государств. Также на полях конференции было представлено 20 зарубежных проектов от делегаций Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Ирана и других стран. Всего пятьдесят менторов провели 380 мероприятий со стартапами. Информпартнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.