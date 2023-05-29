Сотрудники трех заводов ОМК смогут пройти профилактику профзаболеваний в лучших центр

Пилотный проект по профилактике профзаболеваний реализуют с 2021 года, металлургические предприятия включили впервые весной 2023 года. Заводчан, у которых по результатам медицинского осмотра установят ранние признаки воздействия вредных или опасных производственных факторов, направят для профилактики в центры

реабилитации Социального фонда России. После этого сотрудники пройдут дополнительное обследование, которое поможет оценить эффективность реабилитации. В этом году от предприятий ОМК в проекте примут участие 40 человек. На время профилактики сотрудникам предоставят дополнительный отпуск, сверх ежегодного оплачиваемого. Также компенсируют все затраты, связанные с профилактическими процедурами. Профилактику и лечение работники ОМК будут проходить центрах реабилитации во Владимирской, Волгоградской и Тюменской областях.