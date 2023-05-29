СМИ: школьница из Калининграда жестоко избита сверстницами

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
По словам знакомой, девочка подошла к ней и рассказала о планах нападения на нее, в результате чего знакомая решила самостоятельно выяснить причины такого отношения, обратившись к школьникам.
Она собрала ребят вокруг себя и начала задавать вопросы вроде: "Почему Полина говорит мне, что вы собрались ее избить? Ведь вы были друзьями". Подруга Диана сообщила, что они были вместе в гостях у Полины, и именно в тот момент Полина якобы украла вейп стоимостью 3600 рублей. Знакомая спросила: "Кто из вас лично видел, что именно Полина его украла?", на что ей ответили: "Никто, но мы уверены". По ее мнению, ситуация стала ясной. Для Дианы вейп оказался важнее дружбы с Полиной, и поэтому она решила отомстить, рассказала знакомая.
Знакомая утверждает, что это уже третий случай, когда девочку избивают. По ее словам, школьница не заслуживает такого отношения со стороны сверстников, особенно учитывая, что родной отец Полины не живет с ними, и девочке и ее матери действительно нужна помощь.