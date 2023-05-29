СМИ: школьница из Калининграда жестоко избита сверстницами

Она собрала ребят вокруг себя и начала задавать вопросы вроде: "Почему Полина говорит мне, что вы собрались ее избить? Ведь вы были друзьями". Подруга Диана сообщила, что они были вместе в гостях у Полины, и именно в тот момент Полина якобы украла вейп стоимостью 3600 рублей. Знакомая спросила: "Кто из вас лично видел, что именно Полина его украла?", на что ей ответили: "Никто, но мы уверены". По ее мнению, ситуация стала ясной. Для Дианы вейп оказался важнее дружбы с Полиной, и поэтому она решила отомстить, рассказала знакомая.