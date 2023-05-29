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СК Башкирии устанавливает обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна

29 мая 2023, 05:34
Фото: 1MI
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания ребенка, сообщает пресс-служба ведомства

В субботу, 27 мая, из окна девятого этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш. К сожалению прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать лишь смерть ребенка. Известно, что дома помимо малыша находились родственники, условия жизни семьи и ее благополучие проверят следователи.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент по факту гибели ребенка была организована доследственная проверка. Следователи Калининского отдела СУ СКР по Башкирии совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия. Назначена судмедэкспертиза.

Напомним, ранее неизвестный прохожий в Уфе спас жизнь, едва не выпавшего из окна ребенка в доме по улице Октябрьской революции. Малыш едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже. По одной из версий, мальчика пытался вытолкнуть из окна другой ребенок.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Город#Общество
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