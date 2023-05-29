СК Башкирии устанавливает обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна

Напомним, ранее неизвестный прохожий в Уфе спас жизнь, едва не выпавшего из окна ребенка в доме по улице Октябрьской революции. Малыш едва не вывалился из окна квартиры на первом этаже. По одной из версий, мальчика пытался вытолкнуть из окна другой ребенок.