Самолет авиакомпании Nordwind не смог вылететь из Новокузнецка

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Инцидент произошел в понедельник, 29 мая.
В результате выполнения маневра разворота перед взлетом, воздушное судно повредило стойку шасси, пишет газета “Известия”. К счастью, в инциденте никто не пострадал. На борту находились 157 пассажиров, включая 17 детей.
Транспортная прокуратура проводит проверку произошедшего инцидента. В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что пассажиры были временно размещены в здании аэровокзала. Самолет был отбуксирован для проведения технической оценки его состояния.
Вылет рейса был отложен до 20:00.