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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Самолет авиакомпании Nordwind не смог вылететь из Новокузнецка

29 мая 2023, 10:22
Согласно информации, полученной из пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании Nordwind, выполняющий рейс из Новокузнецка в Петербург, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и не смог осуществить вылет.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая.

В результате выполнения маневра разворота перед взлетом, воздушное судно повредило стойку шасси, пишет газета “Известия”. К счастью, в инциденте никто не пострадал. На борту находились 157 пассажиров, включая 17 детей.

Транспортная прокуратура проводит проверку произошедшего инцидента. В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что пассажиры были временно размещены в здании аэровокзала. Самолет был отбуксирован для проведения технической оценки его состояния.

Вылет рейса был отложен до 20:00.

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