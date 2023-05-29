Разрушительная гроза, платная парковка, форум игрушек в Башкирии

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Рабочая неделя в Уфе началась с сильной грозы, в результате которой на падали деревья, столбы и дымоходы с многоэтажек.
Так, на тропе здоровья около четырех часов дня на женщину с шестилетним ребенком рухнуло дерево. Пострадавшим потребовалась помощь медиков, они были доставлены в лечебное учреждение. Между тем, следователи проводят доследственная проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Уже вечером в микрорайоне "Сосны" в Уфе с крыши многоэтажного дома упал дымоход на припаркованный рядом автомобиль. Видеозапись произошедшего публикуют очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом также припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали. Ситуация находится на контроле у администрации, в ближайшее время запланированы работы по восстановлению дымохода.
О других разрушениях в Уфе Mkset рассказывал здесь.
Максимальная стоимость часа парковки в Башкирии может составить 57 рублей. Региональный Минтранс разработал соответствующий проект постановления Кабмина, документ, согласно которому размер платы будет зависеть от места размещения парковки, уровня ее заполняемости, времени стоянки и типа ТС, размещен для публичного обсуждения до 7 июня.
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил о том, что формирование добровольческого полка «Башкортостан» планируется завершить до 30 июня. По его словам, таким образом, у военнослужащих будет достаточно времени для прохождения боевого слаживания.
В Уфе пройдет форум индустрии детских игрушек и настольных игр. Провести мероприятия власти планируют в сентябре 2023 года на Советской площади в Уфе. Так, Хабиров поручил подготовить письмо на имя министра промышленности РФ с просьбой выступить в качестве партнера форума. Кроме того правительству РБ к форуму поручено подготовить меры поддержки промышленности, которые выпускает детские игрушки.