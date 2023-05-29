Разрушительная гроза, платная парковка, форум игрушек в Башкирии

Уже вечером в микрорайоне "Сосны" в Уфе с крыши многоэтажного дома упал дымоход на припаркованный рядом автомобиль. Видеозапись произошедшего публикуют очевидны в социальных сетях. На кадрах видно, как часть кровли приземляется на крышу автомобиля. К слову, рядом также припаркованы еще три автомобиля, которые, судя по кадрам, не пострадали. Ситуация находится на контроле у администрации, в ближайшее время запланированы работы по восстановлению дымохода.