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«По кустам собирали»: Хабиров откровенно рассказал о сабантуях в молодости

29 мая 2023, 08:16
Радий Хабиров прокомментировал то, как проходили народные гуляния в республике несколько лет назад, на еженедельной оперативке в правительстве

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в правительстве высказался о проведении сабантуев в республике. В частности, он отметил то, как прошел праздник в Абзелиловском районе республики.

Помимо этого Радий Хабиров напомнил о том, что уже в течение нескольких лет в Башкирии алкоголь на подобных мероприятиях находится под запретом.

— Мое личное наблюдение, которым я поделился с коллегами. Мы же все помним Сабантуи несколько лет назад. Вот я особенно помню, когда помоложе был, когда после сабантуя всех пьяных по углам, по кустам собирали. Пили на сабантуях очень много. Я вот вчера там был, огромный сабантуй — 1000 людей, ни одного пьяного я не увидел. Вот это приобщение к культуре, на самом деле, радости, какого-то спортивного, здорового досуга. Мне кажется, и эту часть мы выполняем.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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