«По кустам собирали»: Хабиров откровенно рассказал о сабантуях в молодости

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в правительстве высказался о проведении сабантуев в республике. В частности, он отметил то, как прошел праздник в Абзелиловском районе республики.
Помимо этого Радий Хабиров напомнил о том, что уже в течение нескольких лет в Башкирии алкоголь на подобных мероприятиях находится под запретом.
— Мое личное наблюдение, которым я поделился с коллегами. Мы же все помним Сабантуи несколько лет назад. Вот я особенно помню, когда помоложе был, когда после сабантуя всех пьяных по углам, по кустам собирали. Пили на сабантуях очень много. Я вот вчера там был, огромный сабантуй — 1000 людей, ни одного пьяного я не увидел. Вот это приобщение к культуре, на самом деле, радости, какого-то спортивного, здорового досуга. Мне кажется, и эту часть мы выполняем.