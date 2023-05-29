Отказ от национальной криптобиржи: Россия сосредоточится на новых правилах

Основной причиной отказа от национальной криптобиржи является возможное введение ограничений на такие структуры, так как они могут использоваться для проведения трансграничных расчетов, что противоречит некоторым политическим интересам. Вместо этого планируется разработка правил и процедур для деятельности бирж, которые будут содействовать бизнесу в проведении международных платежей, пишут Известия.