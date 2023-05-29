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Отказ от национальной криптобиржи: Россия сосредоточится на новых правилах

29 мая 2023, 09:48
Планы создания национальной криптобиржи были отменены в России, заявил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, в интервью для издания «Известия». Вместо этого планируется разработать правила и регулирование для учреждений, занимающихся операциями с криптовалютами.

Основной причиной отказа от национальной криптобиржи является возможное введение ограничений на такие структуры, так как они могут использоваться для проведения трансграничных расчетов, что противоречит некоторым политическим интересам. Вместо этого планируется разработка правил и процедур для деятельности бирж, которые будут содействовать бизнесу в проведении международных платежей, пишут Известия.

Министерство финансов также поддерживает эту концепцию, признавая, что установление правил для операций с криптовалютами позволит уменьшить санкционные риски и вероятность кибератак. Отмечается, что такие новые организации на рынке помогут поддерживать конкуренцию и развивать инновации в сфере цифровых активов.

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