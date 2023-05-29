Охрана резиденций главы Башкирии обойдется региональному бюджету в 2,5 млн рублей

Подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану на трех КПП неподалеку от деревни Вязовка в Кармаскалинском районе республики, в уфимской гостинице «Айгуль», в которой республика арендует номера для чиновников, а также на двух КПП на улице Пушкина, 103/1, на Зорге, 55. Итоги аукциона подведут 15 июня.