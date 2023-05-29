Охрана резиденций главы Башкирии обойдется региональному бюджету в 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Уфе ГКУ «Хозяйственное управление №2» ищет подрядчика для охраны резиденций главы Башкирии Радия Хабирова. Начальная стоимость контракта составляет 2,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счет средств из регионального бюджета.
Подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану на трех КПП неподалеку от деревни Вязовка в Кармаскалинском районе республики, в уфимской гостинице «Айгуль», в которой республика арендует номера для чиновников, а также на двух КПП на улице Пушкина, 103/1, на Зорге, 55. Итоги аукциона подведут 15 июня.
Отметим, что в начале года на охрану руководства Башкирии охраны руководства Башкирии выделялось 2,3 млн рублей.