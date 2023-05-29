Общепит в Башкирии может накрыть волна проверок

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Министерство торговли Башкирии выступило с инициативой проверять общепиты на предмет продажи спиртных напитков.
Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте ведомства, предлагается прописать индикаторы риска нарушения обязательных требования. В частности, фиксировать в системе ЕГАИС информацию о розничной торговле алкоголем в кафе в период с 23:00 до 8:00 в большем количестве, чем за этот же период прошлого дня.
Помимо этого, в перечень рисков власти предлагают включить отсутствие данных о продажах или закупках спиртного в ЕГАИС в течение 60 дней.
Подчеркивается, что индикатор риска только свидетельствует о вероятности нарушения обязательных требований. Таким образом, точки общепита не попадут сразу под проверку, если продают больше алкоголя в ночное время, чем в дневное.
Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения, сами предложения будут принимать до 8 июня. Направить предложения по документу можно здесь.