Общепит в Башкирии может накрыть волна проверок

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте ведомства, предлагается прописать индикаторы риска нарушения обязательных требования. В частности, фиксировать в системе ЕГАИС информацию о розничной торговле алкоголем в кафе в период с 23:00 до 8:00 в большем количестве, чем за этот же период прошлого дня.