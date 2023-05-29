mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Изображение материала

Общепит в Башкирии может накрыть волна проверок

29 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI

Минторг Башкирии предложил проверять общепиты на продажу алкоголя в ночное время

С инициативой проверять общепиты выступил региональный Минторг. Проект документа был опубликован на сайте ведомства накануне.

Министерство торговли Башкирии выступило с инициативой проверять общепиты на предмет продажи спиртных напитков.

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте ведомства, предлагается прописать индикаторы риска нарушения обязательных требования. В частности, фиксировать в системе ЕГАИС информацию о розничной торговле алкоголем в кафе в период с 23:00 до 8:00 в большем количестве, чем за этот же период прошлого дня. 

Помимо этого, в перечень рисков власти предлагают включить отсутствие данных о продажах или закупках спиртного в ЕГАИС в течение 60 дней.

Подчеркивается, что индикатор риска только свидетельствует о вероятности нарушения обязательных требований. Таким образом, точки общепита не попадут сразу под проверку, если продают больше алкоголя в ночное время, чем в дневное. 

Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения, сами предложения будут принимать до 8 июня. Направить предложения по документу можно здесь. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«До 30 июня»: Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО
Сегодня, 07:34
Максимальная стоимость часа парковки в Башкирии может составить 57 рублей
Сегодня, 08:29
На сабантуе в Башкирии лошадь едва не затоптала человека
Сегодня, 04:16
Названы 3 вида рака, от которого чаще всего умирают жители Башкирии
Сегодня, 04:51
Охрана резиденций главы Башкирии обойдется региональному бюджету в 2,5 млн рублей
Сегодня, 09:35
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 04:00