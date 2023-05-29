На Учалинском ГОКе открылся новый пункт выдачи спецодежды

— Работники очень довольны тем, что стало красиво и удобно: не нужно подниматься на второй этаж, склад сейчас не закрывается, спецодежду можно получить в любое время согласно графику работы, — поделилась старший кладовщик Людмила Олина. Пункт выдачи работает по будням с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.