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На Учалинском ГОКе открылся новый пункт выдачи спецодежды

29 мая 2023, 09:18
Фото: УГОК
23 мая 2023 года на Учалинском ГОКе состоялось торжественное открытие нового пункта выдачи спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Помещение, как и прежде, располагается на территории цеха складского хозяйства, но уже на первом этаже здания. В месте выдачи выполнен современный ремонт, оборудована комфортная зона ожидания, установлена примерочная кабина.

— Обеспечение работников комбината спецодеждой и средствами индивидуальной защиты теперь осуществляет специализированная компания — мы передали эти функции на аутсорсинг. Это позволило обеспечить бесперебойную работу пункта выдачи, наладить более полный и качественный учет выдачи СИЗ и как следствие формирование максимально корректной заявки на поставку, с целью исключения сбоев в снабжении, — рассказал заместитель директора-начальник управления производственного контроля, охраны труда и промышленной безопасности Иван Куденко.

Фото: УГОК

Отныне спецодежда подлежит специальной маркировке с указанием данных работника комбината и датой выдачи. Термоэтикетку со штрих-кодом размещают на верхней одежде. Она считывается аппаратами, которые будут установлены и в прачечных — для учета стирки спецодежды. Также маркировка призвана вести учет своевременной замены спецодежды на новую по истечению установленных сроков эксплуатации.

Выдачей спецодежды в новом пункте занимаются три кладовщика. Они уже начали свою работу, и многие сотрудники комбината успели оценить преимущества.

— Работники очень довольны тем, что стало красиво и удобно: не нужно подниматься на второй этаж, склад сейчас не закрывается, спецодежду можно получить в любое время согласно графику работы, — поделилась старший кладовщик Людмила Олина. Пункт выдачи работает по будням с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Помимо нового пункта выдачи спецодежды на Учалинском ГОКе появятся вендинговые аппараты по выдаче и приему средств индивидуальной защиты. Первые несколько аппаратов опробуют в тестовом режиме на руднике «Узельгинский» и в автотранспортном цехе.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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