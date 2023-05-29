На Учалинском ГОКе открылся новый пункт выдачи спецодежды

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Помещение, как и прежде, располагается на территории цеха складского хозяйства, но уже на первом этаже здания. В месте выдачи выполнен современный ремонт, оборудована комфортная зона ожидания, установлена примерочная кабина.
— Обеспечение работников комбината спецодеждой и средствами индивидуальной защиты теперь осуществляет специализированная компания — мы передали эти функции на аутсорсинг. Это позволило обеспечить бесперебойную работу пункта выдачи, наладить более полный и качественный учет выдачи СИЗ и как следствие формирование максимально корректной заявки на поставку, с целью исключения сбоев в снабжении, — рассказал заместитель директора-начальник управления производственного контроля, охраны труда и промышленной безопасности Иван Куденко.
Отныне спецодежда подлежит специальной маркировке с указанием данных работника комбината и датой выдачи. Термоэтикетку со штрих-кодом размещают на верхней одежде. Она считывается аппаратами, которые будут установлены и в прачечных — для учета стирки спецодежды. Также маркировка призвана вести учет своевременной замены спецодежды на новую по истечению установленных сроков эксплуатации.
Выдачей спецодежды в новом пункте занимаются три кладовщика. Они уже начали свою работу, и многие сотрудники комбината успели оценить преимущества.
— Работники очень довольны тем, что стало красиво и удобно: не нужно подниматься на второй этаж, склад сейчас не закрывается, спецодежду можно получить в любое время согласно графику работы, — поделилась старший кладовщик Людмила Олина. Пункт выдачи работает по будням с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
Помимо нового пункта выдачи спецодежды на Учалинском ГОКе появятся вендинговые аппараты по выдаче и приему средств индивидуальной защиты. Первые несколько аппаратов опробуют в тестовом режиме на руднике «Узельгинский» и в автотранспортном цехе.