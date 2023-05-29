Максимальная стоимость часа парковки в Башкирии может составить 57 рублей

Максимальная стоимость пользования платными парковками на дорогах регионального, муниципального и местного значения на уровне в Башкирии может составить до 57 рублей в час. Как сообщают в ведомстве, размер платы будет зависеть от места размещения парковки, уровня ее заполняемости, времени стоянки и типа ТС. Помимо этого на стоимость будет оказывать влияние так называемый поправочный коэффициент, рассчитанный на соотношении средней зарплаты в том или ином муниципалитете к зарплате в среднем по республике.