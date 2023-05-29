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Максимальная стоимость часа парковки в Башкирии может составить 57 рублей

29 мая 2023, 08:29
Фото: 1MI
Региональный Минтранс разработал соответствующий проект постановления Кабмина, документ, согласно которому размер платы будет зависеть от места размещения парковки, уровня ее заполняемости, времени стоянки и типа ТС, размещен для публичного обсуждения до 7 июня

Максимальная стоимость пользования платными парковками на дорогах регионального, муниципального и местного значения на уровне в Башкирии может составить до 57 рублей в час. Как сообщают в ведомстве, размер платы будет зависеть от места размещения парковки, уровня ее заполняемости, времени стоянки и типа ТС. Помимо этого на стоимость будет оказывать влияние так называемый поправочный коэффициент, рассчитанный на соотношении средней зарплаты в том или ином муниципалитете к зарплате в среднем по республике.

— Для каждой парковки, дня недели и времени суток определяется базовый коэффициент, учитывающий заполняемость парковки в зависимости от места ее размещения, а затем производится расчет базового размера платы за парковку. Целевым значением заполняемости, исходя из которого рассчитаны значения базового коэффициента для Республики Башкортостан, является 85%, — говорится в документе.

Отмечается, что на парковках, где уже введена плата за пользование, рекомендовано следовать тарифной политике, направленной на заполняемость стоянки от 50% до 85%. Целью разработки методики указано снижение транспортной нагрузки на дорожную сеть, в первую очередь в центральных частях городов республики и стимулирование автовладельцев на размещение машин на платных автостоянках в течение рабочего дня.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
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