Колобанов: Текущие цены на газ в Европе отражают баланс спроса и предложения

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В 2022 году, по его словам, «шоково высокие цены» на газ в Европе были в основном связаны с прогнозами дефицита газа в зимний период, пишет RT.
Колобанов также добавил, что сейчас потребители в европейских странах начали проявлять «некоторую уверенность в будущем». Он подчеркнул, что текущая цена на газ отражает баланс между спросом и предложением.
25 мая цена на газовые фьючерсы в Европе впервые за два года опустилась ниже отметки в $300 за 1 тысячу кубических метров.