Колобанов: Текущие цены на газ в Европе отражают баланс спроса и предложения

В ходе интервью с РИА Новости заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов отметил, что сегодняшние цены на газ в Европе отражают равновесие между спросом и предложением.