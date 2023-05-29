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Published Сегодня, 14:26

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Updated Сегодня, 14:27

Колобанов: Текущие цены на газ в Европе отражают баланс спроса и предложения

29 мая 2023, 14:26
В ходе интервью с РИА Новости заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов отметил, что сегодняшние цены на газ в Европе отражают равновесие между спросом и предложением.

В 2022 году, по его словам, «шоково высокие цены» на газ в Европе были в основном связаны с прогнозами дефицита газа в зимний период, пишет RT.

Колобанов также добавил, что сейчас потребители в европейских странах начали проявлять «некоторую уверенность в будущем». Он подчеркнул, что текущая цена на газ отражает баланс между спросом и предложением.

25 мая цена на газовые фьючерсы в Европе впервые за два года опустилась ниже отметки в $300 за 1 тысячу кубических метров.

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