Когда в Башкирии будут следующие длинные выходные

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Июне жителей республики будут ждать дополнительные выходные дни. Об этом напомнили в Минтруда РБ.
В частности, 12 июня, когда отмечается День России, является нерабочим праздничным днем. Далее, 28 июня празднуется Курбан-байрам, он также объявлен в республике нерабочим днем.
Так, в июне жители Башкирии будут отдыхать 10, 11, 12 и 28 июня. Отметим, что праздничные дни 12 и 28 июня не включаются в числа календарных дней отпуска.