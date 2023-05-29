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Когда в Башкирии будут следующие длинные выходные

29 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI

В июне у жителей Башкирии будут два дополнительных выходных

Дополнительные выходные приурочены ко Дню России и Курбан-байраму.

В Июне жителей республики будут ждать дополнительные выходные дни. Об этом напомнили в Минтруда РБ. 

В частности, 12 июня, когда отмечается День России, является нерабочим праздничным днем. Далее, 28 июня празднуется Курбан-байрам, он также объявлен в республике нерабочим днем. 

Так, в июне жители Башкирии будут отдыхать 10, 11, 12 и 28 июня. Отметим, что праздничные дни 12 и 28 июня не включаются в числа календарных дней отпуска. 

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Общество
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