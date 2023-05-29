Готовность номер один: «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Основной период сдачи ЕГЭ начался 26 мая. До 1 июля государственная итоговая аттестация пройдет в 85 субъектах Российской Федерации и 112 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 60 странах мира. Для наблюдения за основным периодом ЕГЭ-2023 в каждом помещении установлено не менее двух IP-камер. Всего в 6,1 тыс. ППЭ сотрудники компании смонтировали 132,5 тыс. устройств. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%.
В Башкортостане техническую поддержку ЕГЭ обеспечивают 150 сотрудников компании. Специалисты «Ростелекома» установили 1300 камер в 644 аудиториях.
Все цифровые устройства обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры в аудиториях расположены так, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки материалов. В поле зрения устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные учеников. Камеры установлены и в региональных центрах обработки информации, где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.
Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального ПО попадет на портал. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.
Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 марта 2024 года.
Контролировать аттестацию и выявлять нарушения будут около 15 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также нейронная сеть. ИИ настроен на ежедневный анализ онлайн-видеопотока из 230 аудиторий и архивного видео из тысячи аудиторий в офлайне. При обнаружении подозрительного поведения нейросеть подаст сигнал, система отметит нарушение, запись поступит на проверку к наблюдателю, а после — к модератору.
— «Ростелеком» с 2014 года обеспечивает безупречное качество видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ. Система, организованная на базе защищенных оптических каналов связи, и искусственный интеллект, который анализирует видеопоток из аудиторий, позволяют усовершенствовать процедуру проведения экзаменов и обработки их результатов, повысить объективность итоговой аттестации, а также создать равные условия для всех участников. Перед началом основного периода сдачи экзаменов наши специалисты успешно протестировали систему в 70,2 тыс. аудиторий и региональных центрах обработки информации по всей стране. Все оборудование полностью готово к проведению государственных экзаменов в 2023 году, — сказал директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.
В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.
Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ», а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит «Ростелеком Контакт-центр».
— Наши операторы оказывают оперативную поддержку по организационным и техническим вопросам во время ЕГЭ вот уже девятый год. Это стало хорошей традицией и дало колоссальный опыт в реализации крупного федерального проекта. Мы понимаем важность процесса и волнение всех его участников, поэтому тщательно отрабатываем инструкции для оперативных решений вопросов наблюдателей из всех регионов страны. В прошлом году поступило 3799 обращений и 1659 писем. Время ответа операторов на звонки составляло считаные секунды, — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.
Досрочный период ЕГЭ прошел в штатном режиме без технологических сбоев. Экзамены сдали около 14 тыс. человек. Для них было открыто 289 ППЭ, в которых работало свыше 10 тыс. камер видеонаблюдения «Ростелекома».