Готовность номер один: «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023

— Наши операторы оказывают оперативную поддержку по организационным и техническим вопросам во время ЕГЭ вот уже девятый год. Это стало хорошей традицией и дало колоссальный опыт в реализации крупного федерального проекта. Мы понимаем важность процесса и волнение всех его участников, поэтому тщательно отрабатываем инструкции для оперативных решений вопросов наблюдателей из всех регионов страны. В прошлом году поступило 3799 обращений и 1659 писем. Время ответа операторов на звонки составляло считаные секунды, — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.