Глава Башкирии дал важное поручение чиновникам в период аномальной жары

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в ЦУРе глава Башкирии дал поручение «удержать пожары» во время аномальной жары в республике.
— Как только что-то возникает, все силы направляйте. Все вовремя делаем, — Радий Хабиров.
Напомним, что в Калтасинском районе с 28 мая продолжается тушение природного пожара в 4-6 километрах от села Куянова. Для борьбы с огнем направлен пожарно-спасательный вертолет, всего со стихией борются 82 человека и 15 единиц техники.