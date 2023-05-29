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Глава Башкирии дал важное поручение чиновникам в период аномальной жары

29 мая 2023, 14:51
Фото: 1MI

Хабиров поручил удержать ситуацию с пожарами в Башкирии в аномальную жару

Поручение, которое касается природных пожаров в республике, глава отдал сегодня, 29 мая, на оперативном совещании.

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в ЦУРе глава Башкирии дал поручение «удержать пожары» во время аномальной жары в республике.

— Как только что-то возникает, все силы направляйте. Все вовремя делаем, — Радий Хабиров.

Напомним, что в Калтасинском районе с 28 мая продолжается тушение природного пожара в 4-6 километрах от села Куянова. Для борьбы с огнем направлен пожарно-спасательный вертолет, всего со стихией борются 82 человека и 15 единиц техники.

#Элина Сайфранова
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