Эксперт: Цены на газ в Европе снижаются, но рост возможен в будущем

Эксперт признал, что цены на газ могут продолжить снижаться в краткосрочной перспективе. Однако он подчеркнул, что в случае повышенного спроса на газ в Азии, а также в условиях жары и безветрия в Европе, цены на газ могут резко возрасти, учитывая ограниченный потенциал производства СПГ в мире за последний год.