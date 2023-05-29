Эксперт: Цены на газ в Европе снижаются, но рост возможен в будущем

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По его словам, в прошлом году высокие цены на газ были связаны с ожиданиями дефицита в зимний период 2022/23 годов, однако сейчас европейские потребители более уверены в стабильном предложении газа. Текущая цена отражает баланс спроса и предложения, пишет газета “Известия”.
Колобанов отметил, что благодаря экономическим мерам и благоприятной погоде в прошлую зиму и весной запасы газа в подземных хранилищах остались высокими. Кроме того, было построено несколько терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), а спрос на газ в Азии не достиг ожидаемого уровня.
Эксперт признал, что цены на газ могут продолжить снижаться в краткосрочной перспективе. Однако он подчеркнул, что в случае повышенного спроса на газ в Азии, а также в условиях жары и безветрия в Европе, цены на газ могут резко возрасти, учитывая ограниченный потенциал производства СПГ в мире за последний год.