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Эксперт: Цены на газ в Европе снижаются, но рост возможен в будущем

29 мая 2023, 10:16
Цены на газ в Европе снижаются, потому что ожидания дефицита газа в зимний период снизились, заявил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, в прошлом году высокие цены на газ были связаны с ожиданиями дефицита в зимний период 2022/23 годов, однако сейчас европейские потребители более уверены в стабильном предложении газа. Текущая цена отражает баланс спроса и предложения, пишет газета “Известия”.

Колобанов отметил, что благодаря экономическим мерам и благоприятной погоде в прошлую зиму и весной запасы газа в подземных хранилищах остались высокими. Кроме того, было построено несколько терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), а спрос на газ в Азии не достиг ожидаемого уровня.

Эксперт признал, что цены на газ могут продолжить снижаться в краткосрочной перспективе. Однако он подчеркнул, что в случае повышенного спроса на газ в Азии, а также в условиях жары и безветрия в Европе, цены на газ могут резко возрасти, учитывая ограниченный потенциал производства СПГ в мире за последний год.

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