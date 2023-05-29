«До 30 июня»: Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил о том, что формирование добровольческого полка «Башкортостан» планируется завершить до 30 июня. По его словам, таким образом, у военнослужащих будет достаточно времени для прохождения боевого слаживания.