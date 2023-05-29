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«До 30 июня»: Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО

29 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
Глава республики назвал дату окончания формирования добровольческого полка «Башкортостан»

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил о том, что формирование добровольческого полка «Башкортостан» планируется завершить до 30 июня. По его словам, таким образом, у военнослужащих будет достаточно времени для прохождения боевого слаживания.

— 25 мая в Чишминском районе из парка «Патриот» мы отправили к месту боевого слаживания танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийскую батарею имени Шарифа Сулейманова. Мы продолжаем нашу работу по формированию башкирского добровольческого полка «Башкортостан». Мы предлагаем завершить эту работу. Порядка 2,5 тысяч добровольцев-воинов. Эту работу надо завершить до 30 июня, чтобы у них было полноценное время для прохождения боевого слаживания в Самарской области, — прокомментировал руководитель региона.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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