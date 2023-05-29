Что привезти в подарок из Пермского края: пять идей для сувениров

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Сувениры с пермским звериным стилем
Изделия, вдохновленные мифами и легендами Пермской земли, пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов. «Автором» Пермского звериного стиля является древнее племя чудь — коренные жители региона. До сих пор неизвестно, как выглядели эти люди, что дает простор для фантазии художников и мастеров.
Сувениры с аммонитами
На память о Пермском крае можно купить и вязаные изделия. Администратор шоурума KAMWA Ксения Конюшевич увлеклась вязанием около пяти лет назад. Девушка создает сумки, корзины для дома, ковры в виде аммонитов, а также интерьерные ракушки в двух вариантах: аммониты и витые, или подвесные.
Чаще всего, ракушки покупают именно путешественники: они забирают на память одну, привозят домой, а изделие так всем понравится, что туристы заказывают еще несколько штук. По словам Ксении, бывают и необычные заказы: однажды у нее заказали ковер в гостиную длиной 180 см и шириной 90 см — работа заняла целых четыре месяца, а на изготовление ушло 14 мотков пряжи!
Изделия, вдохновленные аммонитами, отмечены и на федеральном уровне: в прошлом году ракушка-аммонит из трикотажной пряжи «завоевала» первое место в номинации «Идея туристического сувенира» на VII Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Изготовлением керамических изделий, в том числе, и посуды с аммонитами занимается еще одна пермячка Ольга Захарова. Она регулярно проводит мастер-классы, на которых все желающие могут сделать приятный подарок: создать на гончарном круге кружки, тарелки и другую посуду.
Сувенирные сладости
В Перми и крае можно приобрести конфеты, леденцы на палочке, мармелад с шишками и пряники. Эти кондитерские изделия придуманы и созданы в честь известных людей, событий и даже природных явлений Прикамья.
В краевой столице продаются леденцы «Пермяк соленые уши», повторяющие форму известного памятника, установленного в центре города. Кроме того, есть сладости, вдохновленные Пермским звериным стилем, пермским периодом и коми-пермяками.
Посуда
Нытва известна своей посудой — как подарочными наборами из всех необходимых приборов, так и отдельными предметами. В городе есть и свой Музей ложки, в котором можно познакомиться с производством столовых приборов и услышать интересные истории. А за кастрюлями, чайниками и кружками лучше съездить в Лысьву — город славится своей эмалированной посудой.
Парфюм
Чердынь известна локальными ароматами — «Духи города Ч.». Этот проект создала пермский парфюмер Виола Новоселова, прошедшая обучение в парфюмерной столице Франции — городе Грассе. Для туристов доступны три аромата — «Дух времени», «Дух неба» и «Дух Пармы». Этот парфюм завоевал первое место на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир — 2021» в номинации «Сувенир года», а также получил региональное финансирование.
«Дух времени» посвящен традициям чердынского гостеприимства, «Дух неба» — атмосфере и духу истории города, а «Дух Пармы» — прозрачному воздуху и красоте чердынской тайги. Все три аромата очень стойкие. Приобрести их можно в сувенирной лавке Чердынского музея или шоуруме KAMWA в Перми.