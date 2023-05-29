Что привезти в подарок из Пермского края: пять идей для сувениров

Чаще всего, ракушки покупают именно путешественники: они забирают на память одну, привозят домой, а изделие так всем понравится, что туристы заказывают еще несколько штук. По словам Ксении, бывают и необычные заказы: однажды у нее заказали ковер в гостиную длиной 180 см и шириной 90 см — работа заняла целых четыре месяца, а на изготовление ушло 14 мотков пряжи!