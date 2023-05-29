Более 250 тыс. жителей Башкирии участвовали в электронном предварительном голосовании

— Политическая сила партии «Единая Россия» является руководящей и от нее зависит будущее развитие региона. Хочется отметить, что предварительное голосование прошло чисто и легитимно. Кто больше работал и занимался с людьми, тот и победил в конечном итоге. Радует, что среди кандидатов много молодежи и участников специальной военной операции. Я знаю, что Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров готов вести команду к победе на грядущих выборах и я уверен, что все должно получиться. Башкортостанское отделение партии всегда показывало пример, являлось одним из лучших как по результатам, так и по количественным показателям. Надеюсь, что Региональное отделение партии «Единая Россия» в сентябре сохранит за собой лидерство и будет надежным гарантом развития республики на благо наших граждан, — прокомментировал Олег Димов.