Более 250 тыс. жителей Башкирии участвовали в электронном предварительном голосовании

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:18
В работе заседания приняли участие первый заместитель Секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета «Единой России» по Приволжскому федеральному округу, депутат Госдумы Олег Димов и руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.
По итогам выдвижения организационным комитетом зарегистрировано 886 участников предварительного голосования, что является самым высоким показателем по стране. На один мандат претендовало более восьми человек. Кандидаты от партии представляют различные сферы деятельности. В их числе, образование, культура, медицина, общественные организации, а также участники специальной военной операции.
В завершении заседания состоялся брифинг с представителями средств массовой информации. Отвечая на вопросы журналистов, Константин Толкачев отметил, что в этом году предварительное голосование в Башкортостане впервые прошло полностью в электронном формате, а также сообщил о том, что в третьей декаде июня пройдёт конференция Регионального отделения, где партия выдвинет кандидатов по списку и по одномандатным округам, утвердит программу с которой будет участвовать в избирательной кампании.
— Завершилось предварительное голосование. Мы по многим позициям являемся лидерами в Российской Федерации. Во-первых, это количество избирателей, принявших участие в голосовании — более 250 тысяч человек. Во-вторых, это 886 наших кандидатов, которые участвовали в предварительном голосовании. В-третьих, это амплитуда участников этого важного мероприятия. Здесь были представлены абсолютно все слои населения: студенты, пенсионеры, работающая интеллигенция, медики и другие. Голосование — это как раз свидетельство того, что по тем или иным направлениям люди хотят видеть новые лица. Это говорит об эффективности формата, с которым мы идем на выборы, — отметил Константин Толкачев.
В свою очередь, Олег Димов акцентировал внимание на том, что за все время подготовки и прохождения процедуры электронного предварительного голосования, Региональным отделением партии и оргкомитетом была проведена большая работа, что позволило достичь серьезных результатов. По его словам, в республике серьезно относятся к партии, к самой процедуре и присутствует большое доверие граждан.
— Политическая сила партии «Единая Россия» является руководящей и от нее зависит будущее развитие региона. Хочется отметить, что предварительное голосование прошло чисто и легитимно. Кто больше работал и занимался с людьми, тот и победил в конечном итоге. Радует, что среди кандидатов много молодежи и участников специальной военной операции. Я знаю, что Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров готов вести команду к победе на грядущих выборах и я уверен, что все должно получиться. Башкортостанское отделение партии всегда показывало пример, являлось одним из лучших как по результатам, так и по количественным показателям. Надеюсь, что Региональное отделение партии «Единая Россия» в сентябре сохранит за собой лидерство и будет надежным гарантом развития республики на благо наших граждан, — прокомментировал Олег Димов.
Напомним, что осенью состоятся выборы в Госсобрание, 110 мандатов и 776 кампаний на 7043 мандата в сельских поселениях.