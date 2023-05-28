Житель Башкирии хотел оплатить коммуналку, но получил приглашение участвовать в СВО

Читатель издания UFA1.RU рассказал о том, какую платежку за коммунальные услуги получил в нынешнем месяце. Удивила его однако не сумма к оплате или же количество потребленных ресурсов, а дополнительная информация, а именно реклама службы в армии по контракту с указание размеров выплат для участников СВО.