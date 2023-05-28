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Житель Башкирии хотел оплатить коммуналку, но получил приглашение участвовать в СВО

28 мая 2023, 11:08
Фото: UFA1.RU

В Башкирии на счете за коммуналку появилась реклама контрактной службы на СВО

О неожиданной дополнительной информации на квитанции сообщил со ссылкой на читателя портал UFA1.RU 28 мая.

Читатель издания UFA1.RU рассказал о том, какую платежку за коммунальные услуги получил в нынешнем месяце. Удивила его однако не сумма к оплате или же количество потребленных ресурсов, а дополнительная информация, а именно реклама службы в армии по контракту с указание размеров выплат для участников СВО.

В каком из городов республики на квитанциях стала появляться такая реклама в издании не уточнили. Отметим, раньше на запечатанной стороне квитанции публиковались инструкции по оплате и другая информация бытового характера.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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