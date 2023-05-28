В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело двухлетнего ребенка

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Вечером 27 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило тревожное сообщение. Из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению приехавшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть маленького мальчика. Известно, что дома помимо малыша находились родственники, условия жизни семьи и ее благополучие проверят следователи.
И спасатели и следственный комитет напомнили жителям республики и в особенности родителям маленьких детей о том, что в помещениях с открытыми окнами малышей нельзя оставлять ни на минуту, а также о необходимости сделать окно недоступным для ребенка местом – убрать от него мебель и другие предметы, которые могут помочь взобраться на подоконник.
Напомним, помимо трагедии в семье падение ребенка из окна может стать и поводом для уголовного преследования взрослых, которые недосмотрели за малышом. Привлечение родителей к уголовной ответственности не только по статье 125 (оставление несовершеннолетнего в опасности), но и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) случается не часто, но прецеденты были.