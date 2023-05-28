В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело двухлетнего ребенка

И спасатели и следственный комитет напомнили жителям республики и в особенности родителям маленьких детей о том, что в помещениях с открытыми окнами малышей нельзя оставлять ни на минуту, а также о необходимости сделать окно недоступным для ребенка местом – убрать от него мебель и другие предметы, которые могут помочь взобраться на подоконник.