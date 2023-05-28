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В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело двухлетнего ребенка

28 мая 2023, 04:26
Фото: 1MI

Окно смерти: В Уфе на улице Ферина двухлетний ребенок погиб выпав из окна при родных

Ребенок был дома не один, он скончался от травм, по факту происшествия начата проверка, сообщила пресс-служба СК по Башкирии 27 мая.
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Дети

Вечером 27 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило тревожное сообщение. Из окна 9 этажа дома по улице Ферина выпал двухлетний малыш, к сожалению приехавшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть маленького мальчика. Известно, что дома помимо малыша находились родственники, условия жизни семьи и ее благополучие проверят следователи.

И спасатели и следственный комитет напомнили жителям республики и в особенности родителям маленьких детей о том, что в помещениях с открытыми окнами малышей нельзя оставлять ни на минуту, а также о необходимости сделать окно недоступным для ребенка местом – убрать от него мебель и другие предметы, которые могут помочь взобраться на подоконник.

Напомним, помимо трагедии в семье падение ребенка из окна может стать и поводом для уголовного преследования взрослых, которые недосмотрели за малышом. Привлечение родителей к уголовной ответственности не только по статье 125 (оставление несовершеннолетнего в опасности), но и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) случается не часто, но прецеденты были.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Происшествия#Новости Уфы
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