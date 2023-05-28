В Уфе беременная женщина на большом сроке била мужчину и оказалась на капоте авто

Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии, чтобы узнать, поступало ли обращение о произошедшем конфликте в правоохранительные органы. В ведомстве сообщили, что в Отдел полиции №4 УМВД России по городу Уфе заявлений по данному поводу не поступало.