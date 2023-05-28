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В Уфе беременная женщина на большом сроке била мужчину и оказалась на капоте авто

28 мая 2023, 08:27
Фото: 1MI

В центре Уфы беременная женщина курила, била мужчину и пыталась разбить камнем машину

Странная история попала на видео, которое выложили в соцсетях 28 мая.

«Страсти на Достоевского» — так начинается пост в популярном telegram-канале Башкирии Ufa_rb Новости Уфы и Башкирии. Уфимку около 4 часов утра разбудили странные звуки, и выглянув в окно она увидела еще более странную картину.

Видео: Ufa_rb Новости Уфы и Башкирии
— Услышала шум на улице, будто кто-то стекло бьёт и сигнализация, подскочила и увидела как беременная женщина с сигаретой в руке камнем пытается разбить машину. Затем выходит мужчина из машины и они начинают о чем-то спорить и ссорятся. Я так и не поняла что происходит, в чем конфликт. Но напугало знатно, думала уже полицию вызывать. Но там кто-то уже сказал что вызовет полицию. До драки не дошло, в конце женщина просто ушла, а мужчина уехал. Полицию вроде бы не вызывали, — написала народная корреспондентка.
Видео: Ufa_rb Новости Уфы и Башкирии

Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии, чтобы узнать, поступало ли обращение о произошедшем конфликте в правоохранительные органы. В ведомстве сообщили, что в Отдел полиции №4 УМВД России по городу Уфе заявлений по данному поводу не поступало.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Видео
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