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В районе Башкирии удалось ликвидировать горение сразу четырех соседских бань

28 мая 2023, 16:10
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В селе Куяново в Башкирии пожар сразу в четырех банях едва не спалил улицу Цветочную

Все четыре строения были объединены с гаражом, дровянником, пристроем и курятником, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 28 мая.

Жарким воскресеньем 28 мая в селе Куяново Краснокамского района Башкирии на улице Цветочной начался пожар, охвативший постройки на территории сразу четырех домовладений. На каждом из них горели бани, и каждая из бань была соединена с той или иной постройкой — гаражом, дровянником, пристроем и даже курятником.

В 15:24 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о разгуле стихии и на место прибыли пожарные МЧС России и РН-Пожарная безопасность. На тушение подано 3 ствола и уже через два часа и несколько минут открытое горение было ликвидировано, а пожар потушен. К счастью столь массовый пожар обошелся без жертв.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что одна из вероятных причин пожара — неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Окончательно и точно причину назовет дознаватель МЧС после того как завершит расследование инцидента.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Пожар
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