В районе Башкирии удалось ликвидировать горение сразу четырех соседских бань

В 15:24 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о разгуле стихии и на место прибыли пожарные МЧС России и РН-Пожарная безопасность. На тушение подано 3 ствола и уже через два часа и несколько минут открытое горение было ликвидировано, а пожар потушен. К счастью столь массовый пожар обошелся без жертв.