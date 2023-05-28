В районе Башкирии удалось ликвидировать горение сразу четырех соседских бань

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Жарким воскресеньем 28 мая в селе Куяново Краснокамского района Башкирии на улице Цветочной начался пожар, охвативший постройки на территории сразу четырех домовладений. На каждом из них горели бани, и каждая из бань была соединена с той или иной постройкой — гаражом, дровянником, пристроем и даже курятником.
В 15:24 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о разгуле стихии и на место прибыли пожарные МЧС России и РН-Пожарная безопасность. На тушение подано 3 ствола и уже через два часа и несколько минут открытое горение было ликвидировано, а пожар потушен. К счастью столь массовый пожар обошелся без жертв.
В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что одна из вероятных причин пожара — неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Окончательно и точно причину назовет дознаватель МЧС после того как завершит расследование инцидента.