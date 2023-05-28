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В Башкирии существенного похолодания не ждут раньше третьей декады июня

28 мая 2023, 12:09
Фото: 1MI

В июне дневная температура воздуха в Башкирии не опустится ниже 16 градусов

Ночью температура воздуха в республике в некоторые дни опустится до 9 градусов, следует из месячного прогноза Гисметео.

Изможденных майской жарой жителей Башкирии волнует вопрос о том когда же спадет жара. Вторым не менее важным вопросом являются осадки. Не менее важен прогноз на месяц и для планирования летнего досуга. По данным портала Гисметео резких перепадов температуры воздуха в июня не предвидится.

По данным сервиса сильная жара спадет на рубеже мая и июня, «похолодание» до 25 градусов будет сопровождаться грозами, 5 дней на ближайшей неделе обещают быть дождливыми.

Далее июнь также не предвещает каких-либо погодных аномалий. В самый холодный день прогнозируется дневная температура 16 градусов. В целом же погода по республике будет достаточно летней и весьма дождливой.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Пляжи Уфы
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