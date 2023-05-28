В Башкирии существенного похолодания не ждут раньше третьей декады июня

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Изможденных майской жарой жителей Башкирии волнует вопрос о том когда же спадет жара. Вторым не менее важным вопросом являются осадки. Не менее важен прогноз на месяц и для планирования летнего досуга. По данным портала Гисметео резких перепадов температуры воздуха в июня не предвидится.
По данным сервиса сильная жара спадет на рубеже мая и июня, «похолодание» до 25 градусов будет сопровождаться грозами, 5 дней на ближайшей неделе обещают быть дождливыми.
Далее июнь также не предвещает каких-либо погодных аномалий. В самый холодный день прогнозируется дневная температура 16 градусов. В целом же погода по республике будет достаточно летней и весьма дождливой.