В Башкирии существенного похолодания не ждут раньше третьей декады июня

Изможденных майской жарой жителей Башкирии волнует вопрос о том когда же спадет жара. Вторым не менее важным вопросом являются осадки. Не менее важен прогноз на месяц и для планирования летнего досуга. По данным портала Гисметео резких перепадов температуры воздуха в июня не предвидится.