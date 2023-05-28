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В Башкирии спасли двоих мужчин, которые поплыли на лодках и едва не попали в беду

28 мая 2023, 10:22
Фото: госкомитет по ЧС Башкирии

На Павловке в Башкирии за один день спасли двоих мужчин, попавших в беду на лодках

Спасатели на популярном курорте предотвратили сразу два происшествия на воде, сообщили в Госкомитете по ЧС 28 мая.

В субботу 27 мая на Павловском водохранилище едва не произошло две трагедии. К счастью на помощь мужчинам 1984 и 1991 годов рождения своевременно пришли спасатели и инциденты обошлись без последствий.

Мужчина 1984 года рождения на лодке добрался до скал “12 апостолов”, однако там его лодка перевернулась. С перевернутой ложки его  сняли подоспевшие спасатели. Следом они вернули лодку в исходное положение и доставили ее на берег буксиром.

Второй мужчина 1991 года рождения на паруснике заплыл далеко от берега и не смог самостоятельно вернуться. Спасатели транспортировали пострадавшего до берега базы отдыха.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых
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