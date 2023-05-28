В Башкирии спасли двоих мужчин, которые поплыли на лодках и едва не попали в беду

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В субботу 27 мая на Павловском водохранилище едва не произошло две трагедии. К счастью на помощь мужчинам 1984 и 1991 годов рождения своевременно пришли спасатели и инциденты обошлись без последствий.
Мужчина 1984 года рождения на лодке добрался до скал “12 апостолов”, однако там его лодка перевернулась. С перевернутой ложки его сняли подоспевшие спасатели. Следом они вернули лодку в исходное положение и доставили ее на берег буксиром.
Второй мужчина 1991 года рождения на паруснике заплыл далеко от берега и не смог самостоятельно вернуться. Спасатели транспортировали пострадавшего до берега базы отдыха.