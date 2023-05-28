В Башкирии продолжается ремонт дороги Явгильдино — Щучье Озеро

— В весеннюю и осеннюю распутицу поступало много обращений по этой дороге. Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства республики и управлением дорожного хозяйства республики ходатайствовали, чтобы включить данную дорогу в перечень ремонтируемых дорог. Она очень востребована. По этой дороге приезжают в нашу республику гости из Пермского края, Свердловской области, — прокомментировал глава администрации района Динис Юсупов.