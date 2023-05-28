В Башкирии продолжается ремонт дороги Явгильдино — Щучье Озеро

Posted Вчера, 10:25
Published Вчера, 10:25
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
— В весеннюю и осеннюю распутицу поступало много обращений по этой дороге. Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства республики и управлением дорожного хозяйства республики ходатайствовали, чтобы включить данную дорогу в перечень ремонтируемых дорог. Она очень востребована. По этой дороге приезжают в нашу республику гости из Пермского края, Свердловской области, — прокомментировал глава администрации района Динис Юсупов.
Ремонтные работы на дороге начались в конце апреля этого года. Срок их окончания запланирован на конец июня. На двух участках протяженностью по 3,5 км проведут выравнивание основания и уложат покрытие из щебеночно-песчаной смеси.
Дорога эта нужна. На выходные к родителям приезжают дети из соседних регионов. Бывает, что из-за бездорожья на этом участке они не могли проехать либо им приходилось задерживаться в районе. Сейчас многие проезжающие мимо нас останавливаются, благодарят за проводимый ремонт, — поделился директор подрядной организации Винер Гареев.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.