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В Башкирии продолжается лесной пожар в Инзерском лесничестве на площади 8 гектаров

28 мая 2023, 09:33
Фото: 1MI
В Мечетлинском участковом лесничестве пожар на площади 0,2 га ликвидировали, сообщила пресс-служба Минлесхоза Башкирии 28 мая.

В Башкирии сохраняется высокий уровень пожарной опасности в большинстве районов. С 31 марта по 28 мая 2023 года в республике было зарегистрировано 62 лесных пожара, из которых 43 возникли в результате неосторожного обращения людей с огнем.

Общая площадь пожаров составила 881,97 га, за минувшие же сутки в регионе было зарегистрировано два лесных пожара на площади 8,2 га. К счастью один из них в Белокатайском лесничестве полностью ликвидирован. Однако здесь стоит отметить, что площадь этого пожара была небольшой — 0,2 га. Второй пожар в Инзерском лесничестве на площади 8 гектаров продолжает действовать. С огнем борются 45 человек и 14 ед. техники. Пожар действует.

Лесные пожары в Башкирии предупреждают с воздуха
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#Ирина Деревянчук#Пожар#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии
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