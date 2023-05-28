В Башкирии продолжается лесной пожар в Инзерском лесничестве на площади 8 гектаров

Общая площадь пожаров составила 881,97 га, за минувшие же сутки в регионе было зарегистрировано два лесных пожара на площади 8,2 га. К счастью один из них в Белокатайском лесничестве полностью ликвидирован. Однако здесь стоит отметить, что площадь этого пожара была небольшой — 0,2 га. Второй пожар в Инзерском лесничестве на площади 8 гектаров продолжает действовать. С огнем борются 45 человек и 14 ед. техники. Пожар действует.