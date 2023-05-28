В Башкирии представителей муниципалитетов обучили экспортным сделкам

— За прошедшие три года мы обучили бизнес-шерифов 63 муниципалитетов Башкирии и эта работа продолжается. Сначала знакомили их с основами экспортной деятельности, затем с особенностями логистик и экспортного контракта. В этом году основное внимание уделили формированию финансовых условий экспортной деятельности, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.