mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:26

Published Вчера, 12:26

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Башкирии представителей муниципалитетов обучили экспортным сделкам

28 мая 2023, 12:26
В Башкирии бизнес-шерифы прошли обучение по формированию экспортных сделок с муниципалитетами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Стратегическая сессия прошла в Октябрьском, на ней бизнес-шерифы знакомились с формированием финансовых условий экспортной сделки c муниципальными образованиями республики.

— За прошедшие три года мы обучили бизнес-шерифов 63 муниципалитетов Башкирии и эта работа продолжается. Сначала знакомили их с основами экспортной деятельности, затем с особенностями логистик и экспортного контракта. В этом году основное внимание уделили формированию финансовых условий экспортной деятельности, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В стратегической сессии приняли участие бизнес-шерифы Уфы, Октябрьского и Нефтекамска, муниципальных образований Краснокамский, Буздякский, Благовещенский, Чишминский, Миякинский, Бижбулякский, Илишевский, Благоварский, Иглинский и Шаранский районы Башкирии. В рамках обучения бизнес-шерифы получили информацию об особенностях формирования экспортных контрактов, о существующих в республике финансовых и нефинансовых мерах поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

Напомним, что в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Достижение целевого показателя планируется за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«До 30 июня»: Хабиров раскрыл, сколько мужчин из Башкирии отправятся в зону СВО
Сегодня, 07:34
Максимальная стоимость часа парковки в Башкирии может составить 57 рублей
Сегодня, 08:29
На сабантуе в Башкирии лошадь едва не затоптала человека
Сегодня, 04:16
Названы 3 вида рака, от которого чаще всего умирают жители Башкирии
Сегодня, 04:51
Охрана резиденций главы Башкирии обойдется региональному бюджету в 2,5 млн рублей
Сегодня, 09:35
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 04:00