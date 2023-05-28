В Башкирии представителей муниципалитетов обучили экспортным сделкам

Posted Вчера, 12:26
Published Вчера, 12:26
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Стратегическая сессия прошла в Октябрьском, на ней бизнес-шерифы знакомились с формированием финансовых условий экспортной сделки c муниципальными образованиями республики.
— За прошедшие три года мы обучили бизнес-шерифов 63 муниципалитетов Башкирии и эта работа продолжается. Сначала знакомили их с основами экспортной деятельности, затем с особенностями логистик и экспортного контракта. В этом году основное внимание уделили формированию финансовых условий экспортной деятельности, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
В стратегической сессии приняли участие бизнес-шерифы Уфы, Октябрьского и Нефтекамска, муниципальных образований Краснокамский, Буздякский, Благовещенский, Чишминский, Миякинский, Бижбулякский, Илишевский, Благоварский, Иглинский и Шаранский районы Башкирии. В рамках обучения бизнес-шерифы получили информацию об особенностях формирования экспортных контрактов, о существующих в республике финансовых и нефинансовых мерах поддержки экспортно-ориентированных предприятий.
Напомним, что в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
Достижение целевого показателя планируется за счет реализации мероприятий федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».