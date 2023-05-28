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В Башкирии начнут 9-летнюю стройку новой железной дороги за 116 млрд рублей

28 мая 2023, 07:40
Фото: 1MI

В Башкирии начнут строительство железной дороги из Зауралья до Оренбуржья за 116 млрд

Речь о строительстве шла еще в конце прошлого года, официальный документ был подписан накануне, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии 27 мая.

Соглашение о строительстве новой железной дороги между Башкирией и Оренбургской областью власти подписали на форуме «Зауралье — 2023». Стоимость проекта оценивается в 116 млрд рублей, а построить новую железную дорогу планируется за 9 лет.

Новая ветка промышленная, по расчетам специалистов ее общий грузооборот в год должен будет составлять 14 млн тонн в год. Железная дорога соединит Сибай с месторождениями цветных металлов — Подольское, Северо-Подольское, Восточно-Подольское и Юбилейное и перерабатывающими предприятиями, в том числе в Сибае и Бурибае.

Помимо этого новый проект поможет открыть прямой выход в обход загруженного челябинского узла для Северного и Среднего Урала на сообщение с Казахстаном, странами Средней Азии и Китая. Именно об этом в ноябре 2022 года в ходе московской Транспортной недели-2022 говорил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Тогда он обсудил с федеральными властями возможность строительства международной железной дороги, которая обеспечит прямое сообщение между башкирским Сибаем и Китаем, а также сократит расстояние до границ Казахстана на 250 километров.

От Сибая до Китая. Назаров анонсировал появление прямого ж/д сообщения с КНР
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#Ирина Деревянчук#Экономика#Новости Башкирии
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