В Башкирии начнут 9-летнюю стройку новой железной дороги за 116 млрд рублей

Помимо этого новый проект поможет открыть прямой выход в обход загруженного челябинского узла для Северного и Среднего Урала на сообщение с Казахстаном, странами Средней Азии и Китая. Именно об этом в ноябре 2022 года в ходе московской Транспортной недели-2022 говорил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Тогда он обсудил с федеральными властями возможность строительства международной железной дороги, которая обеспечит прямое сообщение между башкирским Сибаем и Китаем, а также сократит расстояние до границ Казахстана на 250 километров.