В Башкирии из-за жары и купания в необорудованных местах гибнут дети

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Вечер жаркой субботы 27 мая закончился трагедией в Благовещенском районе. На пруду близ села Саннинское, который для купания не оборудован, около 21 часа местные жители извлекли из воды тело утонувшего ребенка 2016 года рождения, погибшего передали правоохранителям. На том же необорудованном пляже в тот вечер могла быть и вторая маленькая жертва, но к счастью девочку 2015 года рождения успели спасти.
Напомним, официальный пляжный сезон еще не начался, он стартует лишь 1 июня. На необорудованных для купания водоемах же и начало пляжного сезона не гарантирует безопасности.
В МЧС напоминают, что последствия купания в таких местах могут быть трагичными, а также о том, что знаки «Купание запрещено» устанавливаются по ряду причин — течение в водоеме сильное, случаются водовороты, дно не ровное и не очищенное, а значит есть вероятность зацепиться или пораниться, в этом месте возможно подхватить инфекцию, а рядом с ним нет рядом поста спасателей, а значит помощь может попросту не успеть.