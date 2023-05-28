В Башкирии из-за жары и купания в необорудованных местах гибнут дети

В МЧС напоминают, что последствия купания в таких местах могут быть трагичными, а также о том, что знаки «Купание запрещено» устанавливаются по ряду причин — течение в водоеме сильное, случаются водовороты, дно не ровное и не очищенное, а значит есть вероятность зацепиться или пораниться, в этом месте возможно подхватить инфекцию, а рядом с ним нет рядом поста спасателей, а значит помощь может попросту не успеть.