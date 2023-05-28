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Уфимца настигло наказание за прилюдное оскорбление полицейского при исполнении

28 мая 2023, 09:13
Фото: 1MI

Суд в Уфе приговорил к штрафу мужчину, который пьяным прилюдно оскорбил полицейского

Иск о защите чести и достоинства полицейского в полном объеме удовлетворил Советский суд Уфы, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 28 мая.

21-летний житель Уфы получил наказание в виде штрафа за публичное оскорбление представителя власти. Мужчина в вечер, когда совершил данное уголовное преступление, выпил и когда привлек внимание полицейских решил проявить строптивость. Вместо того, чтобы проследовать со стражами правопорядка в отдел, он начал оскорблять патрульного в присутствии других людей, также не захотел он и идти в отдел, но все же был туда доставлен.

В отношении 21-летнего уфимца был составлен административный протокол по статье 20.21. КоАП РФ. Помимо административного протокола сотрудниками был собран материал по ст. 319 УК РФ.

Советский районный суд Уфы признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу. Здесь уместно уточнить, что в ходе разбирательства уфимец признал вину и раскаялся в содеянном. Иск полицейского удовлетворил в полном объеме, и обязал оскорбившего полицейского мужчину выплатить компенсацию морального вреда, а также государственную пошлину.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Суд#Приговор
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