Уфимца настигло наказание за прилюдное оскорбление полицейского при исполнении

21-летний житель Уфы получил наказание в виде штрафа за публичное оскорбление представителя власти. Мужчина в вечер, когда совершил данное уголовное преступление, выпил и когда привлек внимание полицейских решил проявить строптивость. Вместо того, чтобы проследовать со стражами правопорядка в отдел, он начал оскорблять патрульного в присутствии других людей, также не захотел он и идти в отдел, но все же был туда доставлен.