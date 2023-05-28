Средний заработок жителя Башкирии в 2023 году составил 46 979 рублей и вырос на 15,8%

Зарплата в этот же период в сравнении с прошлогодними показателями увеличилась на 15,8% и достигла 46 979 рублей. Примечательно, что Башстат по итогам февраля 2023 года называл еще более внушительные цифры, В начале 2023 года средняя начисленная зарплата в Башкирии составила 49,4 тысячи рублей, однако в эту сумму входят налоги и удержания с работника.