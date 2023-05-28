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Средний заработок жителя Башкирии в 2023 году составил 46 979 рублей и вырос на 15,8%

28 мая 2023, 07:57
Фото: 1MI
Данные за текущий год на заседании в Курултае озвучил омбудсмен по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин 25 мая.

Уполномоченный по правам человека в республике и бывший министр внутренних дел республики Михаил Закомалдин рассказал о ситуации на рынке труда в регионе на прошедшем на неделе заседании регионального парламента.

По данным Закомалдина к началу 2023 года в Башкирии существенно снизился уровень безработицы. Информация о рекордном снижении безработицы в республике регулярно транслируется и минтруда Башкирии. Так по информации уполномоченного по правам человека в республике по данным на 1 января в банке вакансий находились 42,5 тысячи позиций.

Зарплата в этот же период в сравнении с прошлогодними показателями увеличилась на 15,8% и достигла 46 979 рублей. Примечательно, что Башстат по итогам февраля 2023 года называл еще более внушительные цифры, В начале 2023 года средняя начисленная зарплата в Башкирии составила 49,4 тысячи рублей, однако в эту сумму входят налоги и удержания с работника.

Однако были в докладе Закомалдина и безрадостные данные, например о задолженности перед трудящимися, которая остается «очень высокой». По данным омбудсмена по правам человека на конец 2022 года задолженность составляла 702 млн рублей, что на 194 млн рублей больше, чем в 2021 году.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Экономика#Новости Башкирии
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