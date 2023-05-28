«Люблю грозу в конце мая»: Рабочая неделя в Башкирии начнется с жары, но с грозами

В ночь с понедельника на вторник 30 мая температура воздуха будет не слишком высокой, от 12 до 17 градусов. Днем прогнозируется незначительное снижение температуры воздуха, она будет колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов. Гроз и прочих осадков во вторник не обещают, ветер же прогнозируется все тот же южный умеренный.