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«Люблю грозу в конце мая»: Рабочая неделя в Башкирии начнется с жары, но с грозами

28 мая 2023, 07:01
Фото: 1MI

В Башкирии рабочая неделя начнется с жары до 32 градусов и с гроз с порывами ветра

Гроза в понедельник в республике спрогнозирована синоптиками Башгидрометцентра.

Новая неделя в республике по данным синоптиков Башгидрометцентра начнется с грозы. Однако гроза не означает немедленного понижения температуры. В понедельник 29 мая температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов, ветер в этот день будет умеренным и южным, но во время грозы возможны и порывы ветра.

В ночь с понедельника на вторник 30 мая температура воздуха будет не слишком высокой, от 12 до 17 градусов. Днем прогнозируется незначительное снижение температуры воздуха, она будет колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов. Гроз и прочих осадков во вторник не обещают, ветер же прогнозируется все тот же южный умеренный.

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#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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