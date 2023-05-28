«Люблю грозу в конце мая»: Рабочая неделя в Башкирии начнется с жары, но с грозами

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:04
Новая неделя в республике по данным синоптиков Башгидрометцентра начнется с грозы. Однако гроза не означает немедленного понижения температуры. В понедельник 29 мая температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 27 до 32 градусов, ветер в этот день будет умеренным и южным, но во время грозы возможны и порывы ветра.
В ночь с понедельника на вторник 30 мая температура воздуха будет не слишком высокой, от 12 до 17 градусов. Днем прогнозируется незначительное снижение температуры воздуха, она будет колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов. Гроз и прочих осадков во вторник не обещают, ветер же прогнозируется все тот же южный умеренный.