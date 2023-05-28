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Количество погибших в пожаре в СНТ «Заозерье» в Уфимском районе выросло до трех

28 мая 2023, 06:42
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В больнице Уфы умер пытавшийся спасти из огня в СНТ «Заозерье» двух сестер мужчина

Мужчину вчера в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ГКБ № 18 Уфы, к сожалению он скончался, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 28 мая.

Утром 27 мая в садовом некоммерческом товариществе «Заозерье» в Уфимском районе произошел пожар, унесший жизни двух сестер 45 и 49 лет. Сожитель одной из погибших пытался спасти женщин, но к сожалению сам получил крайне тяжелые ожоги II, III степени головы, шеи, верхних конечностей и нижних конечностей 98% (из них 80% глубоких).

Медиками у него также была диагностирована ингаляционная травма и ожоговый шок, он был госпитализирован в реанимационное отделение ожогового центра ГКБ № 18 в крайне тяжелом состоянии и сегодня ночью скончался.

Дознавателю МЧС России предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии, также причинами происшествия занимается и следственный комитет.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия#Новости Уфы
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