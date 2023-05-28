Количество погибших в пожаре в СНТ «Заозерье» в Уфимском районе выросло до трех

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Published Сегодня, 06:42
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Утром 27 мая в садовом некоммерческом товариществе «Заозерье» в Уфимском районе произошел пожар, унесший жизни двух сестер 45 и 49 лет. Сожитель одной из погибших пытался спасти женщин, но к сожалению сам получил крайне тяжелые ожоги II, III степени головы, шеи, верхних конечностей и нижних конечностей 98% (из них 80% глубоких).
Медиками у него также была диагностирована ингаляционная травма и ожоговый шок, он был госпитализирован в реанимационное отделение ожогового центра ГКБ № 18 в крайне тяжелом состоянии и сегодня ночью скончался.
Дознавателю МЧС России предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии, также причинами происшествия занимается и следственный комитет.