Как отреагировали уфимцы на предложение ввести 6-дневную рабочую неделю

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Не так давно в федеральный Минтруд с предложением сделать рабочую неделю в стране 6-дневной обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Неоднозначная инициатива вызвала массу споров, а портал по поиску работы SuperJob провел опрос как для работающих граждан, так и для менеджеров по подбору персонала в Уфе.
По его результатам портал выяснил, что лишь 2% «пятидневных» работодателей поддерживают увеличение количества рабочих дней в неделю. HR-менеджеры же и вовсе полагают, что такой график может спровоцировать потерю интереса к работе и снижение показателей.
51% опрошенных работодателей не хочет никаким образом менять имеющееся положение дел с количеством рабочих дней. Есть и те, кто изменений хотят, но не в сторону увеличения рабочих дней, а наоборот, в сторону их уменьшения до четырех, такого мнения придерживается чуть меньше трети опрошенных –31%.
79% работающих граждан, также принявших участие в опросе не поддерживают идею о введении шестидневки. 4% не прочь работать 6 дней в неделю по причине того, что существует необходимость помочь стране преодолеть возникшие трудности.