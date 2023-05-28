Как отреагировали уфимцы на предложение ввести 6-дневную рабочую неделю

Не так давно в федеральный Минтруд с предложением сделать рабочую неделю в стране 6-дневной обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Неоднозначная инициатива вызвала массу споров, а портал по поиску работы SuperJob провел опрос как для работающих граждан, так и для менеджеров по подбору персонала в Уфе.