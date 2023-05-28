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Грузовик с химикатами перевернулся на федеральной трассе М5 в Башкирии

28 мая 2023, 08:46
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

У деревни Искра в Башкирии на М-5 перевернулся грузовик с химикатами и они разлились

О происшествии с грузовиком Scania и его последствиях рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 27 мая.

В субботу 27 мая в Башкирии на федеральной трассе М5 в сторону Челябинска близ деревни Искра большегруз Scania съехал в кювет в километре от самой деревни. К счастью не произошло разлива топлива из машины, однако капельный розлив химикатов, которые перевозил грузовик все-таки произошла из-за деформации металлических бочек.

В МЧС сообщили, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде, однако капельный розлив не представляет опасности и угрозы, так как водных объектов рядом нет. К счастью в происшествии никто не пострадал.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#ДТП
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