Грузовик с химикатами перевернулся на федеральной трассе М5 в Башкирии

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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В субботу 27 мая в Башкирии на федеральной трассе М5 в сторону Челябинска близ деревни Искра большегруз Scania съехал в кювет в километре от самой деревни. К счастью не произошло разлива топлива из машины, однако капельный розлив химикатов, которые перевозил грузовик все-таки произошла из-за деформации металлических бочек.
В МЧС сообщили, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде, однако капельный розлив не представляет опасности и угрозы, так как водных объектов рядом нет. К счастью в происшествии никто не пострадал.