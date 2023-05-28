Электрички под санкциями: Президент Украины ввел санкции против башкирской дочки РЖД

Новые санкции вместе с БППК введены против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с коммуникационной, транспортной и промышленной отраслями России и Белоруссии. Введенные меры дают блокировку активов физлиц и юрлиц на Украине в случае их наличия, запрет на торговые операции, транзит ресурсов через Украину и