Электрички под санкциями: Президент Украины ввел санкции против башкирской дочки РЖД

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Очередной башкирской компанией попавшей под санкции Украины стало акционерное общество «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Работает дочерняя компания Российских железных дорог с 2010 года и занимается перевозкой граждан по Башкирии и по шести регионам России.
Новые санкции вместе с БППК введены против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с коммуникационной, транспортной и промышленной отраслями России и Белоруссии. Введенные меры дают блокировку активов физлиц и юрлиц на Украине в случае их наличия, запрет на торговые операции, транзит ресурсов через Украину и
Помимо республиканских предприятий под санкциями Украины уже давно оказался ряд политиков, артистов и бизнесменов из Башкирии. В их числе глава республики Радий Хабиров, министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова, четверо крупных медиаменеджеров и глава госкомитета республики по молодежной политике Яна Гайдук.