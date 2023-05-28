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Электрички под санкциями: Президент Украины ввел санкции против башкирской дочки РЖД

28 мая 2023, 11:47

АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» попало под санкции Зеленского

Санкции введены на десятилетний срок и подразумевают блокировку активов на Украине и еще ряд мер.

Очередной башкирской компанией попавшей под санкции Украины стало акционерное общество «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Работает дочерняя компания Российских железных дорог с 2010 года и занимается перевозкой граждан по Башкирии и по шести регионам России.

Новые санкции вместе с БППК введены против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с коммуникационной, транспортной и промышленной отраслями России и Белоруссии. Введенные меры дают блокировку активов физлиц и юрлиц на Украине в случае их наличия, запрет на торговые операции, транзит ресурсов через Украину и

Помимо республиканских предприятий под санкциями Украины уже давно оказался ряд политиков, артистов и бизнесменов из Башкирии. В их числе глава республики Радий Хабиров, министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова, четверо крупных медиаменеджеров и глава госкомитета республики по молодежной политике Яна Гайдук.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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