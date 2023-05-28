«А если на голову упадет?»: В Уфе на машину упал «кусок» особняка Поносовых XIX века

Стоит упомянуть и то, что сейчас улица Октябрьской революции в Уфе переживает масштабное благоустройство, идет ремонт и расширение дороги и коммуникаций, за которым последует уже благоустройство самих домой, большая часть которых как и дом Поносовых является объектами культурного наследия. Однако особняк Поносовых расположен дальше реконструируемой улицы, уже за проспектом Салавата Юлаева, ближе к Монументу Дружбы и никаких масштабных работ там не идет. В апреле прогулялись по улице где протекает реконструкция и даже заглянули в пустующие дома-памятники.