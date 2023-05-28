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«А если на голову упадет?»: В Уфе на машину упал «кусок» особняка Поносовых XIX века

28 мая 2023, 06:01
Фото: mkset.ru

Еще жилой особняк Поносовых на Октябрьской революции в Уфе частично упал на машину

Ранее на дом обращала внимание депутат Лия Хафизова, теперь внимания к особняку требуют от Радия Хабирова.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях пользователь под ником One Two сообщил о происходящем с особняком купца Поносова, построенном в середине позапрошлого века.

— Обвалилась стена по адресу Октябрьской революции 67/1. Стена попала на машину. В этом доме ещё живут люди. Почему до сих пор не решили вопрос о сносе? А если он ночью на голову упадёт. Кто будет за это отвечать? — вопрошает автор поста и прикладывает фото разрушения.
особняк сейчасособняк сейчас
особняк сейчас
Фото: vk.com/One Two
видео с места
Видео: vk.com/One Two

Ответ на свой вопрос неравнодушный гражданин получил от сотрудницы администрации Кировского района Екатерины Рысаевой, которая сообщила, что сотрудники Управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы приняли на контроль ситуацию с фасадом дома на Окт. революции 67/1, а вчера 27 мая территорию оградили. По итогу работ на месте дополнительно ответят завтра, 29 мая.

меры принятымеры приняты
меры приняты
Фото: администрация Кировского района

Напомним, состояние особняка купца Поносова уже привлекал внимаение не только местных жителей, но и представителей власти. Так в начале весны нынешнего года Депутат Госсобрания — Курултая РБ, председатель башкирского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Лия Хафизова в своих соцсетях обратила внимание на разрушающийся особняк Поносовых на улице Октябрьской революции в Уфе. Объект культурного наследия уже признан непригодным для проживания, однако люди все еще живут там.

Стоит упомянуть и то, что сейчас улица Октябрьской революции в Уфе переживает масштабное благоустройство, идет ремонт и расширение дороги и коммуникаций, за которым последует уже благоустройство самих домой, большая часть которых как и дом Поносовых является объектами культурного наследия. Однако особняк Поносовых расположен дальше реконструируемой улицы, уже за проспектом Салавата Юлаева, ближе к Монументу Дружбы и никаких масштабных работ там не идет. В апреле прогулялись по улице где протекает реконструкция и даже заглянули в пустующие дома-памятники.

Первая пешеходная улица Уфы: показываем как идет реконструкция Октябрьской революции
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Видео
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