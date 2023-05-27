Владимир Мединский высказался о своей поездке в Уфу

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Владимир Мединский рассказал о своих впечатлениях от поездки в Уфу. Помощник президента днем ранее посетил книжную ярмарку «Китап Байрам», проходящую на Советской площади.
Так, Мединский обратил внимание на воздушный шар в виде сердца, «неспешно парящий над центром».
— А вообще тут открылась классная Книжная ярмарка. Закупился как всегда, — прокомментировал чиновник.
Напомним, книжная ярмарка пройдет с 26 по 28 мая 2023 года на Советской площади и прилегающих территориях по улицам Советская, Пушкина и Ленина. Помимо Владимира Мединского Уфу в рамках мероприятия посетят психолог Михаил Лабковский, актриса Дарья Мороз и многие другие. Подробнее о том, что ждет посетителей ярмарки, Mkset рассказывал здесь.