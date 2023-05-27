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Владимир Мединский высказался о своей поездке в Уфу

27 мая 2023, 04:45
Фото: 1MI
Помощник президента днем ранее посетил книжную ярмарку «Китап Байрам», впечатлениями от которой поделился в своих соцсетях

Владимир Мединский рассказал о своих впечатлениях от поездки в Уфу. Помощник президента днем ранее посетил книжную ярмарку «Китап Байрам», проходящую на Советской площади.

Так, Мединский обратил внимание на воздушный шар в виде сердца, «неспешно парящий над центром».

— А вообще тут открылась классная Книжная ярмарка. Закупился как всегда, — прокомментировал чиновник.

Напомним, книжная ярмарка пройдет с 26 по 28 мая 2023 года на Советской площади и прилегающих территориях по улицам Советская, Пушкина и Ленина. Помимо Владимира Мединского Уфу в рамках мероприятия посетят психолог Михаил Лабковский, актриса Дарья Мороз и многие другие. Подробнее о том, что ждет посетителей ярмарки, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
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