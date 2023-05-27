В Уфе в больнице скончалась женщина, зарезавшая сына и попытавшаяся убить себя

По информации тг-канала Mash Batash, в оставленной предсмертной записке женщина объяснила свои действия тем, что «устала так жить». Также ИА «Башинформ» со ссылкой на источник сообщил, что по одной из версий, у женщины ранее медики выявили у женщины смертельную болезнь. Мотивом для убийства сына якобы стали переживания о том, что после её смерти некому будет заботиться о сыне.