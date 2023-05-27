В Уфе в больнице скончалась женщина, зарезавшая сына и попытавшаяся убить себя

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В одной из уфимских больниц скончалась 64-летняя женщина, зарезавшая ранее своего тяжело больного сына. После содеянного она предприняла попытку суицида, но выжила и была экстренно госпитализирована.
По информации тг-канала Mash Batash, в оставленной предсмертной записке женщина объяснила свои действия тем, что «устала так жить». Также ИА «Башинформ» со ссылкой на источник сообщил, что по одной из версий, у женщины ранее медики выявили у женщины смертельную болезнь. Мотивом для убийства сына якобы стали переживания о том, что после её смерти некому будет заботиться о сыне.
Напомним, ранее в Уфе женщина зарезала свою дочь и совершила суицид. По версии следствия, утром в четверг, 4 августа, женщина зарезала дочь, а затем сама свела счеты с жизнью. Сначала обнаружили тело женщины, а после, в квартире, нашли тело девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Женщине назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая, возможно, прояснит причины случившейся трагедии.